Ex ballerino di Amici ha querelato Alessia Marcuzzi. Lui svela: “Non l’ha digerita” (Di giovedì 27 agosto 2020) Valerio Pino e la querela ad Alessia Marcuzzi Nell’ultimo numero in edicola del magazine NuovoTv sono contenute delle dichiarazioni al vetriolo da parte di Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi. Quest’ultimo è tornare a parlare del suo allontanamento dalla piccolo schermo. Parlando col giornalista del periodico diretto da Riccardo Signoretti, il ragazzo ha fatto i nomi di chi agisce contro di lui e tra questi è venuto fuori quello di Alessia Marcuzzi, prossima alle registrazioni di Temptation Island. “Non ha digerito la mia querela contro di lei”, ha confidato il professionista. Circa dieci anni fa Pino diede mandato ai suoi avvocati dopo aver ascoltato delle dichiarazioni fatte dalla Pinella durante il Grande Fratello. ... Leggi su kontrokultura

Kledi Kadiu è il ballerino diventato famoso con il programma Amici condotto da Maria De Filippi con una passione per la danza da tantissimi anni. Nasce a Tirana, in Albania ed entra giovanissimo nell’ ...

Kledi a “Io e te”: Pierluigi Diaco commosso dalla sua storia

Pierluigi Diaco è quel tipo di conduttore che per ogni puntata lascia una sorpresa, spesso capita che questa “sorpresa” sia un’affermazione shock che lascia di stucco – in bene o in male – sia gli osp ...

