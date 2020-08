“Credo che se mi taglio i capelli morirò” non tocca la sua chioma da 80 anni (Di giovedì 27 agosto 2020) L’uomo pensa che tagliare i capelli sia una mancanza di rispetto verso il suo credo e ha deciso di non toccarli. Mai. Di non pettinarli, di lasciarli crescere liberi, come se avessero vita propria. Nguyen Van Chien è un uomo vietnamita di 92 anni, per lui la crescita dei capelli è una chiamata divina. Ha … L'articolo “Credo che se mi taglio i capelli morirò” non tocca la sua chioma da 80 anni proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

elenabonetti : Credo che per le scuole debbano esserci professionisti della sanità, medici, pediatri, infermieri per la gestione d… - borghi_claudio : @simonettaemarco @giannisassari08 Non so, credo una particolare sintonia sia con la terra che con la gente sin dall… - ItaliaViva : Credo che il tema delle riforme non sia esaurito e sicuramente non si esaurisce con la riduzione dei parlamentari c… - litrodinitro : Non credo che sarò molto attiva nei prossimi giorni, scusate - jwithoutshame : RT @jwithoutshame: 'credo gigi sia incinta ma non di zayn' vabbè raga ha palesemente ragione l'ha fatto con Niall che per questo non era fe… -

Ultime Notizie dalla rete : “Credo che “Il taglio dei parlamentari è una trappola". Il No del costituzionalista Michele Della Morte L'HuffPost