Coronavirus: Calabria con l'Rt più alto d'Italia, cala quello della Sicilia (Di giovedì 27 agosto 2020) Si conferma un aumento nei nuovi casi di Coronavirus segnalati in Italia per la quarta settimana consecutiva , con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 10/8-23/8) di 14.93 per 100 000... Leggi su feedpress.me

