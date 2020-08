Convocazioni Nazionale: prima volta per Bastoni, Locatelli e Caputo (Di giovedì 27 agosto 2020) Il c.t. azzurro Roberto Mancini ha chiamato 37 calciatori, sono 67 in totale i convocati nella sua gestione, per le prime due gare di Nations League contro Bosnia Erzegovina e Olanda. prima ... Leggi su gazzetta

