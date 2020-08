Carlos Corona provocazioni sui social: i commenti di Nina Moric (Di giovedì 27 agosto 2020) Ha appena compiuto di 18 anni Carlos Corona e nonostante un infanzia non proprio facile oggi può godere, anche se con i limiti imposti dalla legge, del ritrovato rapporto con il padre e di una quotidianità serena con la madre. Evidentemente il giovane ha esempi non proprio eclatanti da seguire e per farsi notare e far parlare di se ha deciso di usufruire della popolarità che i social riescono a procurare. In una storia Instagram Carlos è apparso decisamente duro e diretto verso la telecamera ha detto frasi poco carine, molto provocatorie e non condivisibili: ” La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le palle, siete delle checche.” La storia è stata ripresa da più magazine che hanno messo in evidenza soprattutto come il ragazzo somigli sempre ... Leggi su quotidianpost

