Barcellona e Tencent | annunciata una nuova collaborazione focalizzata sugli eSport

La squadra di calcio spagnola FC Barcelona ha stretto una collaborazione con il colosso tecnologico cinese Tencent.il Barcellona e Tencent si impegneranno in quella che viene descritta come una "comunicazione profonda" che vedrà le due entità cercare di impegnarsi e creare una maggiore presenza negli eSport per l'organizzazione calcistica. Allo stato attuale, il Barcellona ha già squadre che competono in Rocket League e in eFootball PES 2020.Il club spagnolo vuole espandersi negli eSport e, sebbene questo sia importante, il Barcellona ha chiarito che non vuole essere coinvolto in giochi che presentano violenza realistica.

