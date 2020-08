Tlc, Meloni e la battaglia vinta da FdI: «La rete unica sia pubblica ma aperta alla concorrenza» (Di mercoledì 26 agosto 2020) «Abbiamo portato in Parlamento il dibattito e avanti un lungo lavoro che ha condotto all’approvazione della mozione di FdI sulla rete unica in mano pubblica e che ha spinto la politica ad esporsi». Lo scrive in una lettera al Corriere della Sera Giorgia Meloni. Meloni e la mozione di FdI «Fino a poche settimane fa sembrava già tutto deciso verso la nascita di una rete unica, non meglio specificata, con controllo in capo a Tim e il ripristino di un monopolio. Un modello – scrive la leader di FdI – su cui puntava il governo. Senza tener conto di tutti gli aspetti del problema, dalla sicurezza alla salvaguardia del mercato». Lo Meloni sottolinea che «FdI ha interrotto ... Leggi su secoloditalia

