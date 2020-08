Studenti assembrati sugli scuolabus (Di giovedì 27 agosto 2020) Ieri ho scoperto di essere ufficialmente congiunto del mio vicedirettore Francesco Storace, e non l'avrei mai immaginato (nemmeno lui, me lo ha confessato). Ma così sembra avere deciso un esponente del nostro variopinto e meraviglioso governo, la ministra dei Trasporti Paola De Micheli. A una riunione con le Regioni è stata lei infatti a proporre «una definizione più ampia del concetto dei congiunti, estesa anche a compagni di classe e di lavoro» per farli salire sui mezzi di trasporto pubblici senza tenere il metro di distanza l'uno dall'altro: ci si potrà sedere l'uno in braccio all'altro. Per fortuna io e Storace non prendiamo lo stesso bus per venire al lavoro, e questa sciagurata ipotesi non sarà mai realtà. Ma capite che è da ridere per non piangere. Dopo averci rimbambito per mesi spiegando che la scuola avrebbe ... Leggi su iltempo

