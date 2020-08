Sicurezza sul lavoro: ecco quali sono i corsi obbligatori da seguire (Di mercoledì 26 agosto 2020) La tutela dell’integrità psicofisica di un lavoratore è garantita dagli artt. 2, 32, 35 e 41 della Costituzione e, per gli aspetti generali, dal Testo Unico in materia di Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008). Il Testo Unico, in pratica, riprende il concetto di salute dell’OMS, organizzazione mondiale della sanità, secondo il quale la salute “è uno stato di completo benessere fisico mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia”. Di conseguenza, la disciplina sulla Sicurezza sul lavoro ha lo scopo di realizzare un contesto organizzativo aziendale nel quale vengano tutelati anche la personalità e il benessere psicologico dei lavoratori e non solo evitare o ridurre il rischio di malattia o infermità. I corsi sulla ... Leggi su notizieora

matteosalvinimi : ?? L’Italia finanzia i controlli anti-clandestini in Tunisia grazie ai Decreti sicurezza che il governo vuole cancel… - Mov5Stelle : Il governo, con @AzzolinaLucia in primissima linea, sta mettendo in campo il massimo impegno per garantire il rient… - drunkside41 : RT @Reale_Scenari: Queste persone non hanno la #prostatite di Briatore, la Costa Smeralda la vedono col binocolo. Si sono infettati in azie… - todifestival : Oggi sul @Corriere un articolo su #TF2020 che racconta lo spettacolo inaugurale con Lorenzo Lavia, Lodo Guenzi, Nin… - mazzettam : RT @Reale_Scenari: Queste persone non hanno la #prostatite di Briatore, la Costa Smeralda la vedono col binocolo. Si sono infettati in azie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sicurezza sul Sicurezza sul lavoro e diritti al cinema: a Torino la prima edizione del Job Film Days TorinOggi.it Test per il personale della scuola, in Bergamasca il record lombardo

Sono oltre seimila le persone del mondo della scuola tra docenti e personale non docente che si sono prenotate per l’effettuazione del test sierologico in vista della riapertura dei plessi. Il dato de ...

TikTok fa causa all'amministrazione Trump

(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - TikTok fa causa all'amministrazione Trump per il suo ordine esecutivo che vieta da settembre l'uso dell'app negli Stati Uniti. Nell'azione legale TikTok spiega di non rappr ...

Sono oltre seimila le persone del mondo della scuola tra docenti e personale non docente che si sono prenotate per l’effettuazione del test sierologico in vista della riapertura dei plessi. Il dato de ...(ANSA) - NEW YORK, 24 AGO - TikTok fa causa all'amministrazione Trump per il suo ordine esecutivo che vieta da settembre l'uso dell'app negli Stati Uniti. Nell'azione legale TikTok spiega di non rappr ...