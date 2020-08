Preapertura caccia nel Lazio: Oipa attacca Zingaretti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il governatore del Lazio Nicola Zingaretti ha autorizzato con decreto l’apertura anticipata della stagione venatoria: protesta l’Oipa Né il Covid né gli incendi sono serviti a sospendere le giornate di Preapertura della caccia nella Regione Lazio. Il presidente Nicola Zingaretti ha autorizzato con decreto l’apertura anticipata della stagione venatoria 2020-2021. E così, il 2 e il 3… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Birdwatch_Tolfa : Caccia. Covid e incendi non fermano la preapertura nel Lazio - ang777771 : RT @youanimal_it: Caccia. Covid e incendi non fermano la preapertura nel #Lazio - youanimal_it : Caccia. Covid e incendi non fermano la preapertura nel #Lazio - tusciaweb : “Preapertura della caccia nel Lazio, ancora una volta penalizzati i cacciatori” Acquapendente - Riceviamo e - Etrurianews : ACQUAPENDENTE - Riceviamo e pubblichiamo: #acquapendente #caccia #CacciaSviluppoTerritorio #palombaccio… -