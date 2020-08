Messi, ai vertici dell’Adidas piacerebbe vedere l’argentino alla Juventus (Di mercoledì 26 agosto 2020) Ai vertici dell’Adidas, sponsor di Leo Messi, non dispiacerebbe vedere l’attaccante con la maglia della Juventus Leo Messi alla Juventus è un’idea che non dispiace assolutamente all’Adidas, il famoso marchio d’abbigliamento. Lo riporta il Corriere della Sera nella sua edizione odierna. L’attaccante argentino è infatti uno dei principali testimonial del brand che firma le maglie proprio del club bianconero. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la Juventus potrebbe ripetere un’operazione molto simile a quella di Cristiano Ronaldo nell’estate 2018, ormai due anni fa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

TuttoMercatoWeb : Corriere della Sera - Ai vertici di Adidas non dispiacerebbe vedere Messi alla Juventus - BrunoGiovanni6 : RT @NonSoloJuve: MESSI ALLA JUVE ??”Sembra che ai vertici Adidas non dispiaccia l’idea di Leo alla Juve(marchio condiviso). L’investimento… - SilviaPrato1 : RT @NonSoloJuve: MESSI ALLA JUVE ??”Sembra che ai vertici Adidas non dispiaccia l’idea di Leo alla Juve(marchio condiviso). L’investimento… - grizwigga : RT @NonSoloJuve: MESSI ALLA JUVE ??”Sembra che ai vertici Adidas non dispiaccia l’idea di Leo alla Juve(marchio condiviso). L’investimento… - cody53250131 : RT @dayfootball1981: #Messi lasciamo le parole al Corriere che sono dei professionisti!Non come noi che non siamo nessuno!?? “...Occhio anch… -