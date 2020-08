L’uomo che mangia tutto: ha ingoiato un aereo intero e il suo stomaco si… (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il soprannome dell’uomo che mangia tutto gli è stato attribuito proprio per la sua bizzarra dieta: Monsieur Mangetout, cioè il Signor mangiatutto. Il suo nome è Michel Lotito e con la sua abitudine, derivata poi da una patologia, è diventato famoso in tutto il mondo. Tra i cibi che l’uomo francese ha ingerito ne esistono di assolutamente improbabili e impressionanti: 18 biciclette, 7 televisori, 2 letti, 15 carrelli della spesa, un computer e sei candelabri. Morto nel 2007 Michel Lotito è ricordato come l’uomo che mangia tutto; ma l’esperienza dell’aereo è stata la più pubblicizzata. E se per altri “comuni esseri umani” basterebbe un solo pezzo di metallo per ... Leggi su velvetgossip

Piu_Europa : Vicepres Camera, vicepremier, ministro lavoro e sviluppo, ora a Esteri: da oltre 2 anni, Di Maio è l’uomo più poten… - PatriziaTerzoni : #Abruzzo: Stamattina 'Amarena' e i suoi tre cuccioli sono passati in paese. Per quanto non sia mai un bene che un… - virginiaraggi : Grazie alle forze dell’ordine per intervento in una casa popolare di Ostia, dove un uomo si è barricato tutto il gi… - Giu_Fabiana : RT @moiolico: In ogni passeggiata nella natura l’uomo riceve molto di più di ciò che cerca. (John Muir) #orobie #orobieorientali ??mia 21/8… - 73deva73 : @valy_s Si chiama incompetenza,loro la leggono come bravura. È tutta lì la differenza. C’è chi è uomo o donna che s… -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo che Mieko Kawakami: «Gli uomini non sono i signori delle nostre vite» Corriere della Sera