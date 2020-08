Il vigile di Montino preso in fallo dal senatore leghista (Di mercoledì 26 agosto 2020) Il senatore William de Vecchis (nella foto) lancia un allarme sicurezza a Fiumicino. A rispondergli è Lucia Franchini, comandante dei vigili del comune del litorale romano, secondo la quale "non c'è alcun far west". De Vecchis non riesce a crederci e si sfoga su Facebook: "È alquanto anomalo che un comandante della polizia locale risponda ad una senatore della repubblica in termini politici . Da quando un comandate della polizia locale interferisce politicamente prendendo le parti politiche della giunta di centro sinistra ?! Il comando della polizia locale è ancora imparziale o è diventato una sezione del partito democratico ?!". Insomma, per de Vecchis chi comanda la polizia locale dovrebbe occuparsi di fare il suo lavoro sul territorio invece di prendere le parti della giunta guidata da ... Leggi su iltempo

tempoweb : Il vigile di Montino preso in fallo dal senatore leghista #Lega #Fiumicino @williamdevecch1 ??… -

Ultime Notizie dalla rete : vigile Montino Il vigile di Montino preso in fallo dal senatore leghista Il Tempo Il vigile di Montino preso in fallo dal senatore leghista

Il senatore William de Vecchis (nella foto) lancia un allarme sicurezza a Fiumicino. A rispondergli è Lucia Franchini, comandante dei vigili del comune del litorale romano, secondo la quale "non c'è a ...

Il senatore William de Vecchis (nella foto) lancia un allarme sicurezza a Fiumicino. A rispondergli è Lucia Franchini, comandante dei vigili del comune del litorale romano, secondo la quale "non c'è a ...