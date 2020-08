Il tenero gesto d’amore di un ragazzo verso la fidanzata commuove il web (Di mercoledì 26 agosto 2020) Una coppia di ragazzi stanno passeggiando per strada, ma un dettaglio attira l’attenzione di una passante: il ragazzo indossa scarpe da donna col tacco, mentre la ragazza delle comode sneakers. Una foto scattata in mezzo alla strada, che mostra la coppia di spalle, viene pubblicata su Twitter e diventa virale per il gesto romantico dietro a questa situazione. La fotografia è stata scattata in Spagna e a pubblicarla tre giorni fa è stata Dahiana Ortiz. In breve tempo l’immagine ha conquistato migliaia di re-tweet e like, finendo anche sui giornali online spagnoli. “Ho visto questa coppia e non potevo non fare una foto, questi sono i piccoli dettagli del vero amore”, ha scritto Dahiana su Twitter. Ma qual è la ragione di questa bizzarra situazione? Il motivo del gesto è molto ... Leggi su tpi

leggoit : «Amore puro», il tenero gesto di un ragazzo per la fidanzata emoziona il web: ecco cosa è successo - ossnipe : C’è complicità in un Buongiorno... C’è amicizia in un Buongiorno... C’è affetto in un Buongiorno... C’è un gesto i… - Leonard48598239 : @Sensibilia8 Tenersi mano nella mano è il gesto più tenero di due innamorati, segno profondo del loro amore e della loro unione. Ciao. Leo -

Ultime Notizie dalla rete : tenero gesto «Amore puro», il tenero gesto di un ragazzo per la fidanzata emoziona il web: ecco... Il Mattino 'Amore puro', il tenero gesto di un ragazzo per la fidanzata emoziona il web: ecco cosa è successo

Spettacoli e Cultura - Leggi anche > Il motivo è facilmente spiegato: la ragazza aveva i piedi indolenziti a causa dei tacchi e il suo fidanzato, per darle un po' di sollievo, aveva deciso di fare a c ...

Buon compleanno Claudia Schiffer! La top model compie 50 anni

Top model per antonomasia, imprenditrice, moglie e mamma: Claudia Schiffer compie oggi 50 anni, ma il tempo per lei sembra non esistere. Nata il 25 agosto 1970, Claudia non ha sempre voluto fare la mo ...

Spettacoli e Cultura - Leggi anche > Il motivo è facilmente spiegato: la ragazza aveva i piedi indolenziti a causa dei tacchi e il suo fidanzato, per darle un po' di sollievo, aveva deciso di fare a c ...Top model per antonomasia, imprenditrice, moglie e mamma: Claudia Schiffer compie oggi 50 anni, ma il tempo per lei sembra non esistere. Nata il 25 agosto 1970, Claudia non ha sempre voluto fare la mo ...