Fondi, il candidato neofascista e «antisemita» fa insorgere l’Anpi: «Espellerlo immediatamente» (Di mercoledì 26 agosto 2020) Naziskin, negazionista, omofobo, xenofobo, antidemocratico, anticostituzionale, anticomunista e, per non farsi mancare nulla, anche antisemita. La descrizione sul profilo Twitter di Christian D’Adamo, fondano di 32 anni, pizzaiolo, non lascia dubbi circa le sue simpatie storiche e politiche. Ma la persona in questione risulta candidata come consigliere comunale alle prossime elezioni a Fondi, nella lista civica “Giulio Mastrobattista sindaco”. Si tratta di una delle tre liste che supportano l’avvocato Mastrobattista di Fratelli d’Italia. Immediata la reazione dell’Anpi, che ha chiesto a Mastrobattista una presa di posizione netta. Oltre che di procedere con l’immediata espulsione del candidato, «in quanto totalmente incompatibile a livello ... Leggi su open.online

