Ferrero: «Sono un presidente operaio: barcollo ma non mollo» (Di mercoledì 26 agosto 2020) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero. «Sto pagando l’impulsività, la mia genuinità e anche una certa inesperienza nelle strumentalizzazioni mediatiche, un po’ macchiavelliche, che certamente in tutti i settori e non solo nel calcio Sono di casa. Ero e Sono un presidente operaio: barcollo ma non mollo. Chi non fa non sbaglia, l’importante è fare e non arrendersi mai. Sono orgoglioso e onorato a prescindere di essere il presidente del club con i colori più belli del mondo e lavoro: è la mia risposta alle tante parole». Su Quagliarella: «Oggi Quagliarella è quello che Vialli e Mancini ... Leggi su ilnapolista

