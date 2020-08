Coronavirus, si aggrava uno dei dipendenti del Billionaire: è in terapia intensiva (Di mercoledì 26 agosto 2020) Coronavirus, si aggrava un dipendente del Billionaire: è in terapia intensiva Il Billionaire, la storica discoteca in Sardegna di Flavio Briatore, è ufficialmente un focolaio di Coronavirus: sono 58 i membri dello staff risultati positivi al tampone, ma tra questi c’è un dipendente le cui condizioni di salute sono improvvisamente peggiorate. L’uomo, 59 anni, si trova al momento ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Era stato portato nella struttura dopo aver manifestato i classici sintomi della malattia. Poi, è stato necessario sottoporre il paziente ad alti flussi di ossigeno e alla ventilazione assistita mediante intubazione endotracheale. Il ... Leggi su tpi

