Coronavirus – Record di tamponi in Italia, Lombardia la più colpita: BOLLETTINO aggiornato [TABELLA] (Di mercoledì 26 agosto 2020) Stando ai dati resi noti dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 3 morti, 314 guariti e 1.367 nuovi casi su 93.529, Record assoluto. Oggi è risultato positivo l’1,46% dei tamponi effettuati. Le Regioni più colpite risultano essere: Lombardia (269), Lazio (162), Toscana (161), Veneto (147), Campania (135), Emilia Romagna (120) e Piemonte (75). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 262.540 casi totali 35.458 morti * 206.329 guariti Il numero dei morti è aumentato di 13 unità rispetto a ieri perchè, oltre ai 3 decessi di oggi, la Regione Veneto ha comunicato oggi 10 morti dei giorni scorsi, specificando che sono tutte persone anziane e che avevano contratto il virus nei mesi scorsi, poi ... Leggi su sportfair

SkyTG24 : Coronavirus Italia, bollettino del 26 agosto: 1.367 nuovi casi, 13 morti. Record tamponi - Corriere : Contagi record: nel Lazio 184 nuovi casi (il 30% viene dalla Sardegna) - fattoquotidiano : Coronavirus, in Germania mai così tanti contagi dal 1 maggio: 1.510. Finlandia, quarantena per alcuni arrivi da Ue.… - Fede28__ : RT @sole24ore: #Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 1.367 casi (con record di tamponi) e 13 morti. In Lombardia 269 contagi https://t… - JohnHard3 : Coronavirus, i dati: aumentano i nuovi contagiati, sono 1367 con il record di tamponi (93mila). Altri 13 morti, sta… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Record Coronavirus, record in India: per l'ottavo giorno oltre 60 mila nuovi casi Giornale di Sicilia Bollettino Covid del 26 agosto: boom di nuovi contagi

Numeri record che non si vedevano da inizio maggio. Sono 1.367 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Nel bollettino precedente diffuso dal Ministero della Salute erano 878. Gl ...

Coronavirus, in Italia torna la preoccupazione: 1.367 casi nelle ultime 24 ore

Nuovo balzo dei contagi in Italia: dopo due giorni di calo, oggi 1.367 nuovi casi (ieri 878), mai così tanti dal 12 maggio. A fronte però del record assoluto di tamponi, 93.529 (ieri 72.341), il che f ...

Numeri record che non si vedevano da inizio maggio. Sono 1.367 i nuovi contagi da coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Nel bollettino precedente diffuso dal Ministero della Salute erano 878. Gl ...Nuovo balzo dei contagi in Italia: dopo due giorni di calo, oggi 1.367 nuovi casi (ieri 878), mai così tanti dal 12 maggio. A fronte però del record assoluto di tamponi, 93.529 (ieri 72.341), il che f ...