Coltellate ai vicini, confermata la custodia cautelare per il 49enne (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCervinara (Av) – “Mi sono difeso”. Ha detto più o meno così al Gip del Tribunale di Avellino, Fabrizio Ciccone, il 49enne arrestato dalla Polizia per aver accoltellato i vicini di casa a seguito di una lite per futili motivi, nata a causa dei rumori che giungevano dal garage dell’uomo nel pomeriggio di domenica. Nella mattinata di ieri presso la Casa Circondariale di Avellino è giunta la convalida dell’arresto di Angelo Di Donna, accusato di tentato omicidio ai danni del vicino di casa nonché del ferimento dei suoi due figli intervenuti a difesa del padre, colpito al braccio il figlio e frattura ad un dito con una pala, invece la figlia. L’indagato assistito dal suo difensore di fiducia, il penalista Rolando Iorio, ha risposto a tutte le domande del Gip. Il ... Leggi su anteprima24

