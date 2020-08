Ciclismo, incredibile Nizzolo: è campione d’Europa (Di mercoledì 26 agosto 2020) Immenso Giacomo Nizzolo che è il nuovo campione d’Europa. A Plouay, dopo 177 km, il 31enne ha battuto al fotofinish Arnaud Demare, terzo il tedesco Pascal Ackermann. Per l’Italia è il terzo successo consecutivo dopo quelli di Trentin nel 2018 e Viviani nel 2019. Giacomo Nizzolo, velocista brianzolo – ma nato a Milano – che nel giro di pochi giorni ha prima vinto il campionato italiano a Cittadella domenica scorsa e poi oggi il titolo europeo di Ciclismo. Ciclismo, incredibile Nizzolo: è campione d’Europa ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Ciclismo, incredibile Nizzolo: è campione d'Europa - - dieguito82 : RT @sportface2016: #Ciclismo, #Nizzolo: 'Giorno incredibile, lavoro pazzesco' - sportface2016 : #Ciclismo, #Nizzolo: 'Giorno incredibile, lavoro pazzesco' -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo incredibile

ItaSportPress

L’azzurro Giacomo Nizzolo ha vinto la prova in linea uomini elite ai campionati europei di ciclismo in corso a Plouay, Francia. Nizzolo, fresco campione italiano, ha preceduto di meno di mezza ruota i ...Ostia - "Dopo il gravissimo episodio dell’ambulanza bloccata sul lungomare di Ostia, dove la riduzione delle carreggiate dovuta alla creazione della pista ciclabile ha finito per creare una “trappola” ...