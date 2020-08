Can Yaman non sarà al Grande Fratello Vip 5 per colpa del compenso? (Di mercoledì 26 agosto 2020) Nonostante le indiscrezioni, Can Yaman non parteciperà al Grande Fratello Vip 5 e il motivo sarebbe legato al compenso offerto da Mediaset. Can Yaman al Grande Fratello Vip 5 sarebbe stato proprio un bel colpo per Alfonso Signorini ma non succederà, pare per colpa di un compenso giudicato troppo basso dall'attore e dal suo agente. A darne notizia è stata per prima l'Adnkronos, secondo cui la trattativa con il bel Can Yaman sarebbe sfumata subito per via del cachet stanziato da Mediaset che non avrebbe soddisfatto il protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno. A pesare sulla decisione, poi, potrebbero essere stati anche il fattore tempo - il reality dura diverse settimane, e per un attore ... Leggi su movieplayer

candemetxsunri1 : Tweet di apprezzamento per Can Divit (Yaman) che ogni giorno diventa sempre più bello?? - ilenialit : RT @ozserxcandem: Anche oggi, mille applausi a Can Yaman e a Demet Ozdemir per l'incredibile recitazione. #DayDreamer - Jaki1811 : RT @mariaferroso95: Anche oggi super tweet di apprezzamento per la bellezza di Can Yaman/Divit. ? #DayDreamer #CanYaman - laliyjuanpe : RT @_chewbecca____: Can Yaman sei patrimonio dell’umanità, dove ti compri? #DayDreamer - Claudiaitalian : Non mi capacito del fatto che Can Yaman non sia molto amato in Turchia. Ma veramente?! -