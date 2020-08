Benevento, pronto il quarto colpo: Lapadula a un passo (Di mercoledì 26 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in arrivo il quarto colpo di mercato in casa Benevento. Il club giallorosso è vicinissimo all’acquisto di Gianluca Lapadula, attaccante classe ’90 del Genoa lo scorso anno in forza al Lecce. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il costo totale dell’operazione si aggira intorno ai 4 milioni di euro con formula da definire (titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto). Ora Foggia passerà a limare gli ultimi dettagli con il giocatore per l’intesa contrattuale, con firma attesa ad ore. Per Lapadula nell’ultima stagione 25 presenze e 11 gol nell’esperienza in massima serie con la maglia dei salentini. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Il Pescara, dopo la sofferta salvezza, è pronto a ripartire: il club abruzzese è pronto a mettere a segno il colpaccio in attacco. I dettagli Una stagione complicata, tra tanti bassi e pochi alti quel ...

“Un conto è chiedere, un conto è fare un’ordinanza. Credo che non sia potere del sindaco chiudere perché è materia scolastica, tranne per una ragione: se ad esempio non dovessimo garantire la percorri ...

