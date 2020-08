Pomezia, non solo Zoomarine, anche un’altra attività chiusa dal Comune vince al Tar: riapre anche Sky Garden (Di martedì 25 agosto 2020) Dopo il parco divertimenti Zoomarine anche un’altra attività commerciale chiusa dal Comune di Pomezia ottiene il via libera dal Tar per riaprire dopo aver fatto ricorso. Una decisione che, stando a quanto ricostruito dalla nostra Redazione, era nell’aria, considerando che il Comune avrebbe redatto le ordinanze in modo facilmente respingibile in sede di ricorso spalancando così la porta ai (facili) ricorsi per “vizio di forma” da parte degli avvocati della controparte. Una versione che il Sindaco di Pomezia, nel caso della vicenda Zoomarine, ha respinto oggi pomeriggio con fermezza difendendo l’operato degli Uffici. «Al contrario di quanto riportato su alcune testate ... Leggi su ilcorrieredellacitta

