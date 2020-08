Pescoluse (Lecce) – Paura in Salento per una tromba d’aria (Di martedì 25 agosto 2020) Una tromba d’aria ha seminato il panico a Pescoluse, marina di Salve, in Salento. Partita dal parcheggio dello stabilimento Le Maldive del Salento, si è poi abbattuta con violenza tra le Cinque Vele a la spiaggia di Pescoluse. Diversi i danni. Ci sono anche alcuni feriti ma fortunatamente lievi. Una tromba d’aria ha seminato il panico … Leggi su periodicodaily

zazoomblog : Pescoluse (Lecce) – Paura in Salento per una tromba d’aria - #Pescoluse #(Lecce) #Paura #Salento - Andrea92An : #Puglia Pescoluse 'Lecce' - Andrea92An : #Puglia Pescoluse' Lecce' -