Milan, Maldini: “Dovremo migliorare la rosa. Ibrahimovic è una priorità, ma il piano B c’è” (Di martedì 25 agosto 2020) “L’anno scorso abbiamo messo le basi per quella che crediamo sia un’idea di Milan per il futuro. Sono arrivati nove giocatori lo scorso anno, mentre quest’anno dovremo agire per migliorare la rosa. Non vogliamo illudere i tifosi, non potremo fare dei grandi colpi ma siamo attenti al mercato. La società sarà sempre vigile su qualche opportunità”. Così Paolo Maldini, responsabile dell’area tecnica del Milan. “Ibrahimovic? Stiamo lavorando duramente con il suo entourage per arrivare ad un accordo. Avremo una preparazione molto corta prima dei preliminari di Europa League, quindi vogliamo chiudere in fretta – ha proseguito Maldini in conferenza stampa – Il piano B ... Leggi su sportface

