Masters 1000 e Wta Cincinnati 2020: programma e orari martedì 25 agosto con Berrettini (Di martedì 25 agosto 2020) Il programma e l’ordine di gioco di martedì 25 agosto per quanto concerne il Masters 1000 e il Wta Premier 5 di Cincinnati. Matteo Berrettini ritorna in campo dopo l’esordio vincente contro Emil Ruusuvuori: il romano cerca un pass per il quarto turno contro Opelka. Sul Grandstand in campo anche Serena Williams che ha sofferto parecchio all’esordio e ora trova Sakkari. Tanti big in scena, di seguito l’ordine di gioco. Ecco il programma di martedì con orari italiani: GRANDSTAND dalle ore 17:00 – Medvedev vs Bedene a seguire – Konta vs Zvonareva non prima delle 21:00 – Djokovic or Berankis vs Sandgren a seguire – Murray vs Raonic non prima delle 01:00 – Sakkari vs S.Williams CAMPO 17 dalle ... Leggi su sportface

