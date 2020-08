Manchester City, assalto per Leo Messi: il Barcellona frena e chiede la clausola (Di martedì 25 agosto 2020) Far tornare il sorriso a Leo Messi e convincerlo della bontà dei progetti futuri. E’ questo il (difficile) piano di Ronald Koeman, nuovo allenatore del Barcellona, alle prese con l’opera di convincimento del fuoriclasse argentino che ha già manifestato il suo malumore dopo la pesante sconfitta in Champions League per 8-2 contro il Bayern Monaco. Secondo quanto riporta Espn, il Manchester City starebbe studiando i conti dell’operazione che porterebbe Messi nella squadra del suo ex allenatore, Pep Guardiola. Un compito non da poco per i citizens costretti anche a tenere sotto controllo i conti per il fair play finanziario. Al momento il Barcellona non accetta offerte, di conseguenze per portare via l’argentino servirebbero i 700 milioni di euro della ... Leggi su sportface

