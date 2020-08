Il piatto semplice della tradizione: le acciughe alla povera toscane (Di martedì 25 agosto 2020) . Le acciughe alla povera sono un antipasto classico e semplicissimo della cucina toscana. Lo troviamo soprattutto dalle parti di Livorno, Pisa e Viareggio. La ricetta non richiede una cottura in senso proprio, anche se ha bisogno di molto tempo per la marinatura delle acciughe, che prima devono riposare nell’aceto (ed è come se si cuocessero) e poi sposare sontuosamente gli aromi di un essenziale condimento fatto d’olio e di cipolla. Come si capisce bene, queste acciughine semplici semplici sono un piatto ideale per l’estate. Il nome fa per l’appunto riferimento al fatto che sono semplici da fare e anche poco dispendiose. Ultimo, ma non ultimo, vantaggio di questo piatto è che è ricco degli omega-3 delle ... Leggi su pianetadonne.blog

Le polpette di quinoa e curcuma sono un piatto semplice e veloce consigliato per chi segue un regime vegano ma adatto anche ai bambini. Le polpette di quinoa e curcuma sono una ricetta semplice e vel ...

La tartare di manzo è un piatto tipico del Nord Italia. Ma il viaggio per arrivare nelle tavole del Belpaese è stato abbastanza lungo. Si dice che arrivi dalle popolazioni tartare che portavano della ...

