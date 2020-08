Governo pronto a impugnare l'ordinanza di Musumeci sui migranti, è scontro totale (Di martedì 25 agosto 2020) l Governo è pronto a impugnare già nelle prossime ore l'ordinanza emessa dal presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci sulla chiusura degli hotspot nell'isola. è quanto si apprende da fonti dell'esecutivo, che spiegano come al momento il Governo stia esaminando gli atti per poi procedere all'impugnazione a stretto giro. Il governatore della Sicilia, intanto, tira dritto. "Ho grande rispetto verso le istituzioni ma ho il dovere anche di prendere atto dello stato d'animo della mia comunità, di difendere la salute di chi sta in Sicilia. Se all'interlocutore rappresenti sempre lo stesso problema e non hai risposte, devi ricorrere a tutti gli strumenti leciti che la magistratura o l'ordinamento mette a disposizione - ha ... Leggi su iltempo

MediasetTgcom24 : Migranti, il governo pronto a impugnare ordinanza governatore Musumeci #Musumeci - LegaSalvini : ++ #SALVINI È PRONTO A DENUNCIARE IL GOVERNO PER FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA ED EPIDEMIA ++ - tempoweb : Il #Governo dichiara guerra a #Musumeci: pronto stracciare l'ordinanza sui #migranti #Sicilia… - riccardosanna14 : RT @IlPrimatoN: Ultimatum al governo scaduto, Musumeci inizia dall'hotspot di Pozzallo: 'Sono io l'autorità sanitaria in Sicilia' https://… - mludodc : RT @IlPrimatoN: Ultimatum al governo scaduto, Musumeci inizia dall'hotspot di Pozzallo: 'Sono io l'autorità sanitaria in Sicilia' https://… -