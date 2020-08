Formula 1 – “Vettel fece infuriare mia madre”: il racconto di Webber sulla convivenza col tedesco in Red Bull (Di martedì 25 agosto 2020) E’ tutto pronto per una nuova sfida di Formula 1: i campioni delle quattro ruote tornano a sfidarsi sul circuito di Spa, in Belgio. In attesa di vivere nuove emozioni con i piloti della F1 ad attirare l’attenzione sono i racconti di Marc Webber, ex compagno di squadra di Vettel, proprio sul pilota tedesco. “C’era una tensione che stava crescendo, io avevo vinto le due ultime gare prima della Turchia, ero in pole e stavo conducendo quella gara. Pensavo che la vittoria si giocasse tra noi due. Non eravamo in parata, sicuramente, ma avevamo fatto tanto duro lavoro“, le parole al podcast F1 Unscripted. Webber ha raccontato poi l’incidente in Turchia con Vettel: “fui sorpreso dalla sua aggressività e ci fu il contatto. Il suo gesto Vettel diede del pazzo a ... Leggi su sportfair

