FAPI, trasformare pandemia in occasione di crescita (Di martedì 25 agosto 2020) (Teleborsa) – “La più grande difficoltà che stanno attraversando artigiani, commercianti e piccoli imprenditori è legata alla poca liquidità determinata dal crollo dei consumi da parte delle famiglie che condizionano in negativo la produzione delle imprese”. Lo sottolinea in una nota il Presidente nazionale della FAPI (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. “Serve una svolta nella gestione della crisi economica – prosegue – che sta attraversando il tessuto economico e produttivo del Paese. Il Governo è chiamato a scelte coraggiose e di responsabilità a partire dalla gestione del Recovery Fund che deve essere utilizzato per rilanciare la crescita, puntando alla realizzazione delle grandi infrastrutture ma anche investimenti nella ricerca in medicina e nello ... Leggi su quifinanza

