Clima, il camoscio dell’Appennino a rischio estinzione nel 2070 (Di martedì 25 agosto 2020) Il camoscio appenninico e’ a rischio di estinzione nel giro dei prossimi 50 anni a causa del riscaldamento globale secondo uno studio dell’Universita’ di Siena e dell’Universita’ di Pavia condotto nell’habitat storico ossia nel Parco nazionale dell’Abruzzo. Per lo studio ci sara’ una forte diminuzione di esemplari entro il 2070 della specie scientificamente classificata come ‘Rupicapra pyrenaica ornata’. “Le montagne sono habitat fortemente stagionali, che richiedono adattamenti speciali per gli animali selvatici e la dinamica della popolazione degli erbivori di montagna e’ in gran parte determinata dalla disponibilita’ di ricche risorse alimentari per sostenere l’allattamento e lo svezzamento durante l’estate”, spiegano i ... Leggi su ildenaro

