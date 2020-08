Chanel Totti, il Garante della Privacy: 'Tutelare i minori è più importante del diritto di cronaca' (Di martedì 25 agosto 2020) Continua a far discutere il caso della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi , Chanel, e della sua foto in copertina in costume da bagno sul settimanale Gente : oggi è intervenuto il Garante della ... Leggi su leggo

stanzaselvaggia : Francesco Totti rimprovera la direttrice di Gente Monica Mosca per le foto al mare di sua figlia. - MichelaMarzano : Perché nemmeno le donne riescono a integrare l’ABC della grammatica del rispetto? Com’è che, nonostante le battagli… - StellaSirio60 : RT @TelefonoRosaNaz: 'Purtroppo, ancora una volta, si è sottovalutato il problema del #bullismo, della #mercificazione del corpo della #don… - zazoomblog : Francesco Totti e Ilary Blasi retroscena dopo foto figlia Chanel: ecco come è nata la risposta a Gente -… - blogtivvu : Francesco Totti e Ilary Blasi, retroscena dopo foto figlia Chanel -