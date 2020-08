Bu zhi bu xiu (Il meglio deve ancora venire), In Concorso a Orizzonti (Di martedì 25 agosto 2020) In competizione per il Premio Venezia “Luigi De Laurentiis” per un’opera prima – Leone del futuro Bu zhi bu xiu (il meglio deve ancora venire) di Jing Wang èla storia di un ragazzo che riesce a realizzare il suo sogno di diventare giornalista, ma si trova con una notizia bomba. La pubblicherà o no? I Predatori di Pietro Castellitto, in Concorso nella sezione Orizzonti a Venezia 77 Trama (Bu zhi bu xiu, il meglio deve ancora venire) La società è inquieta per l’eccitazione; tutti sono desiderosi di mettersi alla prova. Internet deve ancora prendere il sopravvento. Il giornale è il re. Han Dong, 26 anni, che ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : zhi xiu 20:30 ARENA GIARDINI Venezia 77 LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE A SEGUIRE Il Gazzettino 19:15 SALA GRANDE Venezia 77 THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA, 104',

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing (Cina, 114', v.o. mandarino s/t italiano/inglese) con Ke Bai ...

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing (Cina, 114', v.o. mandarino s/t italiano/inglese) con Ke Bai ...