Briatore non ha il Covid, Daniela Santanché svela: “Ecco perché è stato ricoverato” (Di martedì 25 agosto 2020) "Sento dare notizie sulla salute di Flavio Briatore… Ho parlato con lui più volte oggi e anche ieri. Sono stata autorizzata da Flavio, uno dei miei migliori amici, a parlare: Flavio è stato ricoverato per una recidiva di prostatite". Sono le parole di Daniela Santanchè, amica e socia di Flavio Briatore, sulle condizioni del manager, ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano. "Si trovava a Montecarlo, ha chiamato il professor Zangrillo. Positivo al coronavirus? Chi lo dice? In questo preciso momento posso affermare che è stato ricoverato per infezione alla prostata recidiva, l’ha avuta 3 mesi e 6 mesi fa. Io ad oggi non nessuna evidenza sull’esito del tampone e sono una delle sue migliori amiche. Ho parlato con lui 3 volte, chi parla di ... Leggi su howtodofor

