Azzolina pubblica insulti sessisti ricevuti. E scrive: “Nessuna donna dovrà mai più leggere commenti così infimi" (Di martedì 25 agosto 2020) Andate a vedere gli insulti sessisti ricevuti dalla ministra Azzolina nelle ultime 24ore e provate a capire a che punto si può arrivare, complice il web, quando l’attacco non è politico, ma alla persona, in quanto donna. Andate sulla pagina Fb del ministro che ha deciso di pubblicarli. Non è la prima volta che accade a Azzolina, non è la prima volta che accade ad un politico donna (eguale trattamento ha subito Laura Boldrini, presidente della Camera). Anzi, accade quotidianamente alle donne in politica. E non succede niente, non si ferma niente e il sottile uso dell’invettiva sulla donna in quanto donna resta pane quotidiano nella lotta politica. Leggete, informatevi, fate lo ... Leggi su huffingtonpost

