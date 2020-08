Altri 52 positivi al Coronavirus al Billionaire, il locale di Briatore in Costa Smeralda (Di martedì 25 agosto 2020) Coronavirus, Altri 52 positivi al Billionaire di Briatore a Porto Cervo Continua a preoccupare il focolaio di Coronavirus esploso in questi giorni al Billionaire, il celebre locale di proprietà di Flavio Briatore a Porto Cervo, in Sardegna: dopo i primi casi riscontrati nei giorni scorsi, ieri sono stati registrati Altri 52 contagiati tra il personale della struttura. A riportarlo il quotidiano L’Unione Sarda, che ha spiegato che l’esito dei tamponi effettuati dall’Ats è arrivato nella tarda serata di ieri. Il Billionaire, a causa dei contagi da Covid-19, è stato chiuso il 17 agosto scorso. In un primo momento gli infetti erano 6, ... Leggi su tpi

