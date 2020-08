Roma, lotta all’abusivismo commerciale, sanzionate 9 persone: ecco dove (Di lunedì 24 agosto 2020) Continua l’attività di controllo dei Carabinieri, volta al contrasto dell’abusivismo commerciale, del degrado e di ogni forma di illegalità nell’area del Colosseo. Dopo i controlli dei giorni scorsi, che avevano portato a sanzionare 29 cittadini del Bangladesh, alcuni sopresi a vendere abusivamente merce di ogni tipo a passanti e turisti, altri mentre esercitavano illegalmente l’attività di saltafila, nella giornata di ieri altre 9 persone, anche queste tutti cittadini del Bangladesh, sono state sorprese dai Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia nel corso di un predisposto servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale nel Centro Storico capitolino. Ai 9 cittadini stranieri, i Carabinieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma lotta Coronavirus, 2027 i casi positivi nel Lazio. Allo Spallanzani il primo test sull'uomo del vaccino RomaToday Coronavirus, allo Spallanzani via alla sperimentazione del vaccino italiano sull'uomo

Coronavirus, Fda Usa autorizza uso del plasma. Trump: efficace

Al via la sperimentazione sull'uomo del vaccino anti-Covid 'made in Italy' allo Spallanzani di Roma. Inoculata stamattina la dose al primo volontario. Presenti all’avvio dei test il presidente della R ...Roma, 24 ago. (askanews) – La Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato l’uso di emergenza del plasma di persone guarite dal coronavirus per la cura di pazienti ricoverati per il Covid-19, sos ...