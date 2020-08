Ragazza morta nella giungla | 15enne trovata senza vestiti in Malesia (Di lunedì 24 agosto 2020) Si chiamava Nora la Ragazza morta a soli 15 anni e ritrovata priva di vita nella giungla malese nel corso di una vacanza. La vicenda. È trascorso un anno dalla tragica vicenda inerente una Ragazza morta nella giungla della Malesia, dove venne ritrovata cadavere senza vestiti addosso. Lei si chiamava Nora Quoirin ed era in … L'articolo Ragazza morta nella giungla 15enne trovata senza vestiti in Malesia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

