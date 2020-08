Nubrifagio su Verona. Zaia: bisogna trovare il modo di ristorare il territorio (Di lunedì 24 agosto 2020) Sopralluogo del Governatore Luca Zaia a Verona dopo i danni fatti dal nubifragio che si è abbattuto domenica sul capoluogo. “Ho visto devastazione, si tratta di una tragedia, Verona deve essere aiutata, ho già dichiarato lo stato di crisi. Ora si tratta di trovare il modo di ristorare il territorio”, ha affermato il Presidente. “Non solo Verona ma anche la Valpolicella, con i vigneti devastati, e le Torricelle che è un altro simbolo della città. Non ci voleva, ma come al solito ci rimbocchiamo le maniche e vediamo di portare a casa il risultato”. “Chi ha avuto danni invierà una stima al sindaco, raccoglieremo tutto e faremo una conta complessiva. Di tragedie ne ho viste tante, questo di ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Nubrifagio Verona

Roma, 24 ago. (Adnkronos) - Bper Banca mette in campo un intervento concreto per alleviare i disagi di famiglie e imprese che hanno subito pesanti danni a causa del violento nubifragio che ha colpito ...VERONA Il Veneto è stato colpito da un violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di Verona, Vicenza e Padova. I Vigili del fuoco hanno segnalato oltre 400 richieste d’intervento. S ...