Milan, giornata di test e tamponi a Milanello: presenti vari giocatori – VIDEO

giornata di test e tamponi per il Milan nel quartier generale di Milanello. vari giocatori presenti: c'è anche Maldini Inizia la stagione del Milan. Oggi vari giocatori rossoneri si sono recati a Milanello per svolgere test e tamponi in vista della ripresa degli allenamenti. presenti Theo Hernandez, Donnarumma, Kjer, Romagnoli, Calhanoglu e il direttore tecnico Paolo Maldini. #Maldini e #TheoHernandez a Milanello#Milan pic.twitter.com/GU0lskuxVF — Milan News 24 (@Milannews24 com) August 24, 2020 #Donnarumma a #Milanello per i ...

