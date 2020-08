Meteo Roma del 24-08-2020 ore 06:10 (Di lunedì 24 agosto 2020) Meteo bene ritrovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord giornata dinamica col tempo in prevalenza stabile al mattino con ampie schiarite piogge o temporali durante la seconda parte della giornata con interessamento della pianura padana tra la serata e la nottata al centro esima giornata di sole e precipitazioni assenti da segnalare solo innocue nubi in Appennino lungo le coste tirreniche al sud bel tempo sole prevalente sia al mattino che al pomeriggio Salvo locali addensamenti nuvolosi in Appennino e lungo le coste tirreniche temperature in lento calo le previsioni del tempo sono a cura del centro Meteo italiano In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews

