Le pressioni di Donald Trump e le altre notizie sul virus (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente statunitense attacca la comunità scientifica. Continuano a crescere i contagi in Europa. Al via la sperimentazione del vaccino italiano. Nuove restrizioni in Corea del Sud e Nuova Zelanda. Gli aggiornamenti dal mondo sulla crisi sanitaria. Leggi Leggi su internazionale

partimeasylover : RT @marcell32459385: #Trump: caccerò #Conte e il #PD e farò uscire l’Italia dall’UE… Nelle ultime settimane il presidente degli Stati Uni… - carlossartori19 : RT @marcell32459385: #Trump: caccerò #Conte e il #PD e farò uscire l’Italia dall’UE… Nelle ultime settimane il presidente degli Stati Uni… - IatarolaIbai : RT @marcell32459385: #Trump: caccerò #Conte e il #PD e farò uscire l’Italia dall’UE… Nelle ultime settimane il presidente degli Stati Uni… - NonnaMaria15 : RT @marcell32459385: #Trump: caccerò #Conte e il #PD e farò uscire l’Italia dall’UE… Nelle ultime settimane il presidente degli Stati Uni… - paolasoriani53 : RT @marcell32459385: #Trump: caccerò #Conte e il #PD e farò uscire l’Italia dall’UE… Nelle ultime settimane il presidente degli Stati Uni… -