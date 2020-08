Lazio, Patric e Correa non vanno in ritiro: “Test sierologico alterato, ma negativi al tampone” (Di lunedì 24 agosto 2020) Patric e Correa non si trovano regolarmente in ritiro con la Lazio. Il club biancoceleste ha deciso di non portare ad Auronzo di Cadore i due giocatori in quanto il test sierologico ai quali si sono sottoposti ha un dato alterato, anche se come riporta la radio ufficiale della società capitolina il tampone è negativo al coronavirus: “Per precauzione la società ha preferito tenere i due tesserati a Roma”, in attesa di sciogliere i dubbi su quanto accaduto. Leggi su sportface

