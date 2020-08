La favola di Alphonso Davies, dopo la Champions i complimenti di Trudeau (Di martedì 25 agosto 2020) Dal Ghana alla Champions passando per il Canada. La favola di Alphonso Davies è una delle storia da copertina del Bayern campione d’Europa e a coronare il momento magico del terzino canadese non poteva mancare il tweet di Davies al primo ministro Justin Trudeau. Uno scambio che nasce dall’orgoglio con cui il Canada ha vissuto la travolgente crescita del giovanissimo nazionale della foglia d’acero e finisce con una simpatica richiesta di deroga alle regole di sicurezza sociale in vigore per la pandemia da Covid 19. LEGGI ANCHE > Per Macron la Champions come l’Ue: il motore sono Francia e Germania Il tweet di Davies sui sogni che si relizzano Nato da genitori liberiani in un campo profughi in Ghana nel novembre ... Leggi su giornalettismo

Il canadese classe 2000, tra i protagonisti della vittoria in Champions League del Bayern Monaco, ha alle spalle una storia di riscatto e speranza: l’ennesima dimostrazione di come lo sport sia allego ...

