La candidata del centrodestra aveva cancellato il suo tatuaggio delle SS, sostituendolo con una mezzaluna (Di lunedì 24 agosto 2020) La foto che ha fatto il giro dei social network è datata e risale a un periodo diverso da quello delle ultime amministrative. Sabrina Deambrogi, la candidata di Valenza con un tatuaggio delle SS, ora non ha più sul proprio collo quel simbolo. Da qualche tempo, infatti, lo aveva cancellato sostituendolo con una mezzaluna. Tuttavia, quella foto ha causato la fine della sua corsa a consigliere comunale nel municipio in provincia di Alessandria, a supporto del candidato di centrodestra Alessandro Deangelis. LEGGI ANCHE > Il candidato di FdI in Campania usa il motto fascista ‘me ne frego’ come slogan tatuaggio SS candidata a Valenza, la storia «Sabrina Deambrogi, raggiunta ... Leggi su giornalettismo

GrimoldiPaolo : Tra 18 giorni i rappresentanti degli Stati #UE valuteranno le candidature per sede del Tribunale Europeo #Brevetti.… - MarcoTognini : RT @GrimoldiPaolo: Tra 18 giorni i rappresentanti degli Stati #UE valuteranno le candidature per sede del Tribunale Europeo #Brevetti. #Mil… - Ingestibile79 : La candidata con le SS sul collo. Il lido dove si canta Faccetta nera. Il consigliere che si fa il selfie nella cri… - carlo_avossa : RT @Satiraptus: La candidata del #centrodestra #DeAmbrogi del comune di #Valenza si è tatuata 'SS' sul décolleté. Sì, avete capito bene: 'S… - AntonellaColoru : RT @AlRobecchi: @LeonhardHahn @paoletto11 @CarloCalenda L’antifascismo è un valore non negoziabile. Dalle reazioni dei militanti di Azione,… -