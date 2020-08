Inchiesta sulla morte di una 22enne: aveva forti dolori all’addome, in ospedale a Lipari le hanno detto di chiamare la Guardia medica (Di lunedì 24 agosto 2020) Nei giorni precedenti era andata in pronto soccorso più volte con forti dolori all’addome, ma era stata rimandata a casa. La notte tra il 22 e il 23 agosto un’ambulanza l’ha riportata nell’ospedale di Lipari, una delle isole Eolie. Ma poco dopo, mentre era in sala d’attesa, la ventiduenne Lorenza Famularo è morta. La procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un’indagine. Intanto l’azienda sanitaria ha deciso di adottare un provvedimento disciplinare nei confronti dell’infermiere di turno, che alle 23 del 14 agosto “ha indirizzato la paziente presso la Guardia medica, senza attenersi alle procedure sanitarie previste”. Nelle prossime ore l’autopsia. La famiglia, dopo aver sporto denuncia, ha incaricato ... Leggi su ilfattoquotidiano

Montecitorio : Nel corso della XVIII legislatura sono stati resi accessibili 720 atti della Commissione parlamentare di inchiesta… - fattoquotidiano : Inchiesta sulla morte di una 22enne: aveva forti dolori all’addome, in ospedale a Lipari le hanno detto di chiamare… - AndreaBonturi : @cmgaston @SignorErnesto @Maselli_Andrea @arrow_michelle @micheleboldrin @ricpuglisi il governo come è riportato ne… - Sicilians_it : Barcellona Pozzo di Gotto, la Procura apre un'inchiesta sulla morte di Lorenza Famularo - - G_Tucciarone : RT @loremipsumnews: Su @espressonline la nostra inchiesta sul fallimento della #sanatoria. Le lacrime di @TeresaBellanova lontane dalla rea… -

Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta sulla Lipari - La morte della 22enne Lorenza Famularo, la Procura apre un'inchiesta AMnotizie.it Inchiesta sulla morte di una 22enne: aveva forti dolori all’addome, in ospedale a Lipari le hanno detto di chiamare la Guardia medica

Nei giorni precedenti era andata in pronto soccorso più volte con forti dolori all’addome, ma era stata rimandata a casa. La notte tra il 22 e il 23 agosto un’ambulanza l’ha riportata nell’ospedale di ...

Andrea Bulgarella racconta "le strane alleanze"

Grazie alla gentile disponibilità dell'autore, pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Andrea Bulgarella. L'imprenditore trapanese, infatti, ha dato alle stampe un nuovo libro, dal titolo "Finale ...

Nei giorni precedenti era andata in pronto soccorso più volte con forti dolori all’addome, ma era stata rimandata a casa. La notte tra il 22 e il 23 agosto un’ambulanza l’ha riportata nell’ospedale di ...Grazie alla gentile disponibilità dell'autore, pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Andrea Bulgarella. L'imprenditore trapanese, infatti, ha dato alle stampe un nuovo libro, dal titolo "Finale ...