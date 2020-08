I soldi di Sure, in attesa del Mes, e il vaccino allo Spallanzani (Di lunedì 24 agosto 2020) Giuseppe Conte diffonde Speranza, nel senso del ministro e anche nel senso stretto del termine, sul vaccino italiano Fatta la prima iniezione (e siamo ancora in agosto) del vaccino made in Spallanzani, basato su un anticorpo monoclonale selezionato dalle cellule di persone che hanno attivato u Leggi su ilfoglio

Steff_eu : @renatastortini @nzingaretti Il SURE non regala soldi a fondo perduto, ma contribuisce fondi alla cassa integrazione - jabbaTM : RT @FieroItalico: @nzingaretti Sure, RF o MES Sono la stessa minestra: debiti privilegiati con forti condizionalità. Il fatto è che ci avet… - ilfoglio_it : I soldi di Sure, in attesa del Mes, e il vaccino allo Spallanzani. Idee e spunti per sapere quello che succede nel… - stefaniatalpo : Stanziati altri 81 miliardi per il #sure. 27 dei quali saranno destinati all'Italia. Ah, questa #Europa brutta e ca… - PitmanCosta : RT @FieroItalico: @nzingaretti Sure, RF o MES Sono la stessa minestra: debiti privilegiati con forti condizionalità. Il fatto è che ci avet… -

Ultime Notizie dalla rete : soldi Sure I soldi di Sure, in attesa del Mes, e il vaccino allo Spallanzani Il Foglio Ecco i soldi dell’Europa per il lavoro in Italia

Presentate al Consiglio Ue le proposte della Commissione: al nostro Paese oltre 27 miliardi di euro del programma Sure, la quota più alta. Quasi 28 miliardi di euro, la fetta più grossa. Tanto spetter ...

Governo, l’aumento dei contagi spiana la strada al MES

Recovery Fund – il nostro Paese dovrebbe ricevere un tesoretto intorno ai 209 miliardi – Fondo Sure (di cui il Governo ha già fatto richiesta per 28,5 miliardi) e i fondi della Bei per piccole e medie ...

Presentate al Consiglio Ue le proposte della Commissione: al nostro Paese oltre 27 miliardi di euro del programma Sure, la quota più alta. Quasi 28 miliardi di euro, la fetta più grossa. Tanto spetter ...Recovery Fund – il nostro Paese dovrebbe ricevere un tesoretto intorno ai 209 miliardi – Fondo Sure (di cui il Governo ha già fatto richiesta per 28,5 miliardi) e i fondi della Bei per piccole e medie ...