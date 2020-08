Cipressi bronzo nella cronometro agli Europei junior (Di lunedì 24 agosto 2020) PLOUAY, Francia, - Subito una medaglia per l'Italia del ciclismo agli Europei 2020 di Plouay. In Bretagna, vince il bronzo Carlotta Cipressi nella cronometro riservata alle juniores: coprendo i 25,6 ... Leggi su corrieredellosport

