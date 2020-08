Ceferin: “Il fair play da solo non basta più” (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Reuters: “Dal momento che distribuiamo quasi il 90% di tutti i soldi alle federazioni e ai club nazionali, mi piacerebbe avere ancora più entrate perché è un bene per lo sviluppo del calcio. Dovete sapere che senza la distribuzione dei fondi da parte della UEFA, su 55 federazioni nazionali quasi 50 sarebbero in bancarotta e quindi i bambini non potrebbero giocare in quei paesi. Quindi per noi è molto importante consentire gli investimenti, ma nel rispetto del regolamento e tenendo presente il fair play finanziario e l’equilibrio competitivo. Il FFP non basta più, dobbiamo fare qualcosa per fare in modo che, se spendi troppo, secondo le nostre regole devi restituire qualcosa agli ... Leggi su ilnapolista

